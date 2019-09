LEGGE ELETTORALE, PRESIDENTE FONTANA: DALLA LOMBARDIA UN SEGNALE FORTE E CHIARO

IL GOVERNATORE: MAGGIORANZA COMPATTA PER CAMBIARE IL PAESE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 settembre 2019 – “Oggi la Lombardia segna un nuovo passo

avanti e si promuove non piu’ solo come Regione di eccellenza e

esempio di virtuosita’, ma anche come forza propositrice del

cambiamento del Paese. Questo voto assume un carattere

emblematico, dimostra e conferma che in Lombardia la maggioranza

e’ compatta, che il centrodestra ha amministrato bene e

continuera’ a farlo con determinazione e responsabilita’ per il

bene dei suoi cittadini”. Il presidente della Regione Lombardia,

Attilio Fontana, commenta cosi’ l’esito del voto riguardo alla

proposta presentata in Consiglio regionale relativamente alla

richiesta di referendum abrogativo della quota proporzionale

della legge elettorale.

“Desidero ringraziare la mia maggioranza – ha aggiunto il

governatore – che ha dimostrato che si puo’ amministrare un

territorio con serieta’ e senso istituzionale, senza nascondersi

dietro a movimenti di palazzo e teatrini”.

“Abbiamo adottato un provvedimento – ha proseguito – che va

nella direzione, da un lato, di dare la parola ai cittadini,

dall’altro di cercare di poter cambiare questo Paese. Peccato

che nessuno lo voglia fare. Abbiamo un Governo – ha sottolineato

– che del popolo parla spesso, ma che al popolo non da’ la

possibilita’ di esprimere il proprio parere”.

“Non possiamo piu’ accettare – ha concluso Fontana – che a Roma

ogni processo si impantani nelle solite pastoie

‘bizantineggianti’ che impediscono a questo Paese di viaggiare

alla velocita’ a cui vanno quelli piu’ evoluti. Dobbiamo metterci

alla pari della parte del mondo che funziona. Come Regione

Lombardia ne siamo sicuramente in grado e ancor di piu’ lo saremo

quando riusciremo a portare a casa l’Autonomia”.

