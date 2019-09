MILANO, BISCARDINI, SUI NAVIGLI UN ASSORDANTE SILENZIO, SU SAN SIRO TANTO RUMORE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 settembre 2019 – Dichiarazione di Roberto Biscardini Presidente dell’Associazione Riaprire i Navigli: “Siamo preoccupati, il grande progetto della riapertura dei Navigli a Milano tanto sostenuto anche dal Sindaco Sala sembra avvolto da un assordante silenzio. Abbiamo consegnato a tutti un programma che renderebbe fattibile la riapertura della Conca di Viarenna entro il 2021 e di tutti i Navigli entro le Olimpiadi del 2026. Abbiamo chiarito come gli investimenti immobiliari in gestazione a Milano sarebbero più che sufficienti per pagare un’opera che non supera i 300 milioni. Se l’urbanistica a Milano è ormai nella logica di concedere l’autorizzazione di grandi volumetrie e di nuovi grattacieli per opere di interesse pubblico, come il nuovo San Siro, allora sarebbe bene che il Comune mettesse a carico di qualche “casetta” la più modesta spesa per la riapertura dei Navigli”.

Redazione