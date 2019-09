Ottobre in Salute 2019 – Il Camper della Prevenzione del Tumore al Seno in 18 piazze della Lombardia

Il primo appuntamento sarà sabato 5 ottobre a Garbagnate, in Piazza della Croce. Martedì 8 e mercoledì 9 ci troverete in piazza Città di Lombardia a Milano e poi fino al 30 in tanti altri piccoli e grandi centri della nostra Regione.

E’ ai nastri di partenza l’edizione 2019 di “Ottobre in Salute… Donna”, il nostro viaggio lungo la strada della prevenzione del tumore alla mammella e del tumore al polmone. Protagonisti, in 18 piazze della Lombardia, il nostro Camper attrezzato insieme agli specialisti di senologia, assistiti dalle nostre volontarie, che incontreranno e visiteranno gratuitamente (previa prenotazione) tutte le donne che lo chiederanno. In alcune piazze sarà possibile sottoporsi – sempre gratuitamente – anche agli esami spirometrici: un primo passo per iniziare la dissuasione dal vizio della sigaretta. Il fumo, principale causa del tumore al polmone, è in aumento tra le donne.

La nostra campagna di prevenzione, giunta al 4° anno, è promosso come ogni anno da Salute Donna Onlus – associazione che ha compiuto i 25 anni di vita* – insieme a Regione Lombardia – Sistema Socio Sanitario, Fondazione IRCSS Istituto Nazionale dei Tumori e la collaborazione degli Istituti Clinici Zucchi Gruppo San Donato con il patrocinio di tutti i Comuni coinvolti.

“La diagnosi precoce ci consente di individuare tempestivamente la patologia – ricorda Anna Mancuso, presidente di Salute Donna – e noi con questa iniziativa vogliamo ricordare alle donne l’importanza del controllo del proprio seno e dei propri polmone. Già 2000 lombarde lo hanno fatto nelle scorse edizioni. Tutte noi dobbiamo prenderci cura del nostro corpo. Mai sottovalutare eventuali campanelli d’allarme. Eliminiamo ogni paura di chiedere e informarci.”

In tre anni abbiamo visitato circa 2000 persone.

Per saperne di più e prenotazioni: info@salutedonnaonlus.it – Numero Verde 800 223295.

