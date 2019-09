PRATICA SPORTIVA, SOTTOSEGRETARIO ANTONIO ROSSI: LOMBARDIA AL TOP, UN ‘PIANO MARSHALL’ IN VISTA DI MILANO-CORTINA 2026

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 settembre 2019 – “In Lombardia, dove sono presenti quasi

tutte le federazioni sportive, siamo sempre molto attivi. Un

grazie va, percio’, a tutti coloro che lavorano, dai volontari ai

dirigenti fino alle societa’ sportive. Questa regione investe

tantissimo, grazie all’attivita’ dell’Assessorato allo Sport:

dalla Dote sport alla scuola, affiancando insegnanti di

educazione fisica e maestri. Penso al progetto Campus con le

Fiamme Gialle, illustrato oggi, che proseguira’ con altri corpi

militari e di polizia”. Cosi’ Antonio Rossi, sottosegretario ai

Grandi eventi sportivi di Regione Lombardia, intervenendo oggi

nel convegno ‘Regione Lombardia: la Sportiva

d’Europa’, organizzato a Milano dall’assessore allo Sport e

giovani Martina Cambiaghi per presentare i dati sul comparto

sportivo in vista di Milano Cortina 2026.

Dai dati presentati e’ emersa una Lombardia al top, con ben 6

province su 12 nella fascia ‘alta’ dello sport italiano.

Guardando poi proprio alle Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina,

Antonio Rossi ha ricordato che “avremo tante occasioni di

lavorare per lo sport, coinvolgendo in un lavoro complessivo

tutti gli stakeholders con gli altri assessorati: non solo

quello allo Sport, ma anche gli assessorati alla Montagna, alle

Infrastrutture e al Turismo”. In questi cinque anni vorremmo

fare una sorta di ‘piano Marshall’ per lo sport, per aumentare

la cultura sportiva in Lombardia. Questo significa portare

avanti tanti progetti e fare investimenti per ammodernare gli

impianti, e non solo per gli sport invernali. Essenziale,

dunque, sfruttare l’occasione di Milano Cortina 2026 per far

capire a tutti ma soprattutto ai giovani quanto sia importante

fare attivita’ fisica e quanto conti avere una cultura dello

sport e delle regole”.

