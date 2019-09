Rho. Visita alla Touring Superleggera, un’eccellenza rhodense

Il Sindaco Pietro Romano e l’Assessore Sabina Tavecchia incontrano il top management della prestigiosa carrozzeria

(mi-lorenteggio.com) Rho, 25 settembre 2019. Storia e tradizione, che contano più di 90 anni nel campo delle auto fuoriserie: questa è la Touring Superleggera, diventata leggenda, che dal 2009 è un’eccellenza presente sul territorio rhodense. Il 18 settembre il Sindaco di Rho Pietro Romano con l’Assessore al Piano Strategico, turismo e bellezza della città, Sabina Tavecchia, hanno ricambiato la visita alla prestigiosa carrozzeria.

Sono stati accolti da Piero Mancardi, amministratore delegato, e i manager Salvatore Stranci, Andrea Dragoni, Louis de Fabribeckers, che hanno illustrato la storia della Touring Superleggera che vanta ai suoi esorti la realizzazione delle prime fuoriserie pe un’Alfa Romeo e un’Isotta Fraschini.

L’incontro ha permesso una maggiore conoscenza reciproca per verificare insieme possibili collaborazioni future.

“Sono particolarmente fiero di avere delle eccellenze di questo valore a Rho – commenta il Sindaco Pietro Romano – La Touring Superleggera ha disegnato e realizzato dei sogni ed è diventa a sua volta una vera leggenda nel suo campo, avvalendosi di personale altamente qualificato. Non posso che concordare con questa visione. Sono sicuro che avremo occasioni per collaborare insieme per la crescita della nostra città”.

Dal 1926 il nome Touring è sinonimo di eleganza, qualità e innovazione tecnica: tra le molte realizzazioni il brevetto di costruzione di carrozzerie che vede pannelli d’alluminio battuti a mano applicati a una struttura rigida e leggera in sottili tubi d’acciaio, è del 1936. Proprio il brevetto ha permesso a Touring di realizzare con pari maestria sia pezzi unici o in piccola serie che vetture prodotte in numeri più importanti: come l’Alfa Romeo 1900 Sprint, la Lancia Flaminia Coupé, le Lamborghini 350 e 400 GT, le Maserati 3500 e 5000 GT. Un percorso, quello della Touring Superleggera, che è progredito negli anni permettendo alla manifattura milanese di disegnare le più importanti Ferrari di serie della prima ora, come le 166MM e 212 in versione Coupé, Spider e Barchetta. E anche un’altra vettura carrozzata Touring, la 328, è stata la prima BMW a passare alla storia tra le 25 auto più importanti di sempre.

Una storia di lunga data lega poi Touring Superleggera con Aston Martin: le carrozzerie della DB4, DB5 e DB6 furono disegnate a Milano e costruite da Aston Martin su licenza Touring a Newport Pagnell. Il nome della più recente gran turismo della Casa inglese, l’ammiraglia della gamma DBS Superleggera, con i marchi Superleggera orgogliosamente esibiti sui due lati del cofano, rinnova oggi questa nobile collaborazione.

Touring Superleggera reinventa oggi sul nostro territorio il mestiere di design e carrozzeria fuoriserie, proponendo piccole serie che sono già un’icona, quali ad esempio Alfa Romeo Disco Volante o Sciàdipersia su meccanica Maserati.

La mitica Aston Martin D85 conosciuta anche per essere la vettura personale di James Bond in vari film della saga, a partire da Goldfinger del 1964

La Sciàdipersia Cabriolet, tra i loro ultimi modelli

V.A.