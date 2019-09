Rozzano. Una domenica all’insegna dello sport e del divertimento

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 25 settembre 2019 – Il nuovo appuntamento con l’Open Day dello Sport e la Rozzano Color Run 2019 è per domenica 29 settembre in Cascina Grande. L’iniziativa promossa dal Comune di Rozzano e Ama Sport, prevista per la scorsa domenica, è stata annullata per le critiche condizioni metereologiche. A partire dalle ore 15.00 sarà possibile assistere alle esibizioni delle associazioni sportive ed avere informazioni sulle tante attività che si possono praticare in città. Alle 18.30 partirà la coloratissima la Rozzano Color Run, la corsa non agonistica che si snoderà per le vie del territorio e che si concluderà con un divertente fluo party, dj set e con lo street food nelle aree antistanti alla piscina comunale di via Perseghetto.

Redazione