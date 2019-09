DOMENICA DI HOCKEY AL QUANTA CLUB CON IL TORNEO ‘OPEN QUANTA’

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 settembre 2019 – La stagione dell’hockey inline al Quanta Club di Milano inizia domenica 29 settembre, con un torneo internazionale riservato alla categoria under 16.

Sulla pista di via Assietta 19 (zona Affori), a partire dalle ore 10, quattro squadre si sfidano in un girone all’italiana per il titolo ‘Open Quanta’: i padroni di casa dell’H.C. Milano, gli svizzeri Z-Fighters, i veneti Legnaro Fox e i piemontesi Novi Hockey. “Per i nostri ragazzi – dice Mattia Mai, responsabile del settore giovanile rossoblu – si tratta di un’opportunità di crescita importante in ottica campionato”.

