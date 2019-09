I PICCOLI CANTORI DI MILANO INSIEME CON CAI INAUGURANO DUE CORSI DI CANTO CORALE IN PROGRAMMA DA OTTOBRE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 ottobre 2019 – Da ottobre 2019 I Piccoli Cantori di Milano hanno una “seconda casa” e tanti nuovi amici. La bellissima e strategica sede milanese del CAI – Club alpino italiano, in Via Privata Duccio di Boninsegna 21, ospiterà due nuovi corsi di canto organizzati dall’Associazione Coro I Piccoli Cantori di Milano per bambini dai 4 ai 10 anni, suddivisi in due fasce.

Ma non solo. Tutti i Piccoli Cantori, anche quelli che frequentano i corsi presso altre sedi, quest’anno saranno associati al CAI e potranno partecipare alle iniziative organizzate dall’associazione coro, ad esempio imparare come ci si muove in montagna, le regole da rispettare e i vantaggi da sfruttare.

E per la bella stagione sono previste anche due gite con le guide del CAI in luoghi immersi nella natura; l’idea è abbinare a queste escursioni concerti all’aria aperta e nelle chiese fuori città. L’intento è guidare i bambini all’espressione del canto, trasmettere loro il rispetto per la natura, farli appassionare alla montagna e coltivare il senso della bellezza e dell’amicizia.

Un’iniziativa che va ben oltre le lezioni di canto perché affianca all’attività corale quella escursionistica a contatto con la natura, fuori dalla città e dagli schemi. Un’idea ispirata dalla passione per la montagna che la direttrice del coro, Laura Marcora, nutre sin da piccola, e resa concreta dalla visione condivisa di due associazioni storiche che con strumenti diversi intendono diffondere la cultura e dare valore alle tradizioni e al territorio.

I corsi che da ottobre 2019 a giugno 2020 andranno ad arricchire la proposta culturale dell’Associazione Coro I Piccoli Cantori di Milano sono due e si terranno il martedì e il mercoledì pomeriggio:

 corso di canto corale per bambini di 4 e 5 anni, aperto a tutti senza audizione, frequenza una volta a settimana;

 corso per I Piccoli Cantori di Milano dai 6 ai 10 anni, a cui si accede tramite audizione, frequenza una volta a settimana.

Sono lezioni che s’inscrivono in un programma interdisciplinare che promuove stili di vita sostenibili. Con un repertorio musicale plurilingue e multiculturale, è un programma al passo con i tempi che fa tesoro della tradizione; permette ai bambini di esplorare altri linguaggi e territori, di imparare ad ascoltare i suoni della natura e ad ascoltarsi fra loro rinsaldando le amicizie e lo spirito di gruppo.

Un progetto a misura di bambino che si fonda su libere e profonde associazioni come suoni-natura, canto-silenzio, osservazione-esperienza, bellezza-conoscenza.

Chi Cosa Dove Quando

 Associazione Coro I Piccoli Cantori di Milano

 due corsi di canto per bambini dai 4 ai 10 anni con frequenza settimanale

 tessera CAI, gite e concerti all’aperto per tutti i bambini del coro I Piccoli Cantori di Milano

 CAI – Club alpino italiano Milano, Via Privata Duccio di Boninsegna 21

 da ottobre 2019 a giugno 2020

Info pubblico

Telefonare dalle 9 alle 13 ai numeri 02 4232692 – 389.7947972

o scrivere a: piccolicantori@libero.it; info.piccolicantoridimilano@gmail.com