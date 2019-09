(mi-lorenteggio.com) Pavia, 26 settembre 2019 – In occasione della posa della prima pietra, la Cattedrale di Pavia festeggia i suoi 530 anni con un’elevazione spirituale in musica Domenica 6 ottobre 2019 alle ore 15.00 con ingresso libero. L’occasione è molto importante se si sottolinea che per tanti anni il Duomo di Pavia rimase chiuso in conseguenza del crollo del famoso campanile, che purtroppo causò delle vittime ed ingenti danni.

Sono passati più di trent’anni da quella mattina del 17 Marzo 1989 quando alle ore 8.55 la Torre Civica di Pavia crollò, portando con sé morte e distruzione. Quattro persone rimasero sotto le macerie: Pia Casella Comaschi, 52 anni, edicolante di Piazza Duomo, Giulio Fontana, 76 anni, titolare di un albergo e ristorante, Adriana Uggetti, 18 anni, e Barbara Cassani, 17 anni, due ragazze di San Genesio (Pavia). Altre quindici persone rimasero ferite in un crollo che non ha mai avuto una precisa spiegazione. Pavia, in quell’occasione, si dimostrò unita per reagire ad un’immane tragedia. Da quel drammatico giorno i Pavesi trovarono la forza per avviare, negli anni successivi, l’intervento di restauro e consolidamento dei monumenti e anche della Cattedrale. La Torre dell’XI secolo era alta 78 metri: quando crollò le persone in piazza non riuscirono a trovare riparo, tale fu la violenza del getto di mattoni e granito.

Da allora è passato un trentennio e da pochi anni la Cattedrale ha ripreso ad essere la Domus di riferimento per tutti i cittadini, per le celebrazioni liturgiche. L’atteso momento musicale è in collaborazione con il COMITATO MADONNA DI PIAZZA GRANDE, LA DIOCESI DI PAVIA, IL COMITATO DUOMO 530 MUSEO1, LA FONDAZIONE COMUNITARIA DELLA PROVINCIA DI PAVIA, e LA FONDAZIONE MUSEO DIOCESANO DI PAVIA.

Per questo importante ed attesissimo evento, salirà sul podio del Duomo di Pavia il maestro Rhodense Giovanni Scomparin (Direttore Artistico e Musicale della nostra associazione, AGCAM), che alla guida dell’orchestra FILARMONICA DEI NAVIGLI di Zibido San Giacomo di Milano, affronterà delle celebri ed immortali pagine musicali di W.A Mozart e J.S. Bach.

Un delicatissimo ed emozionante concerto per pianoforte e orchestra, il celebre K 466 in re minore, solista Francesco Leone, farà d’apertura all’elevazione spirituale. Nella seconda parte del concerto, il coro della Cattedrale di Pavia e la soprano solista Silvia Rovati, saranno gli attesi protagonisti per l’esecuzione di musiche particolarmente intense e di rara bellezza. La voce narrante di Davide Ferrari si alternerà alla parte musicale, con delle poesie a soggetto Mariano.

Correlati