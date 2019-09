MILANO GREEN WEEK. GLI APPUNTAMENTI DI DOMANI

Milano, 26 settembre 2019 – Domani, venerdì 27 settembre, sarà la seconda giornata della Milano Green Week. Tra gli appuntamenti previsti:

• alle 9.15 alla Fabbrica del Vapore si terrà il convegno “Milano “Soluzione natura in città: nei cortili, sui tetti e sulle pareti” promosso da Milano Clever Cities. Saranno presenti gli assessori Pierfrancesco Maran (Verde) alle 9.15 e Gabriele Rabaiotti (Politiche sociali e abitative) alle 11.50;

• alle 17.30 alla Fondazione Catella si terrà il convegno “Comunità di pratica: gli orti didattici nelle scuole milanesi” promossa dal Comune di Milano attraverso i settori Food Policy ed Educazione. Saranno presenti la vicesindaco di Milano Anna Scavuzzo e l’assessore all’Educazione Laura Galimberti;

• alle 18.30 in via Vittor Pisani angolo via Casati si terrà la posa della statua di Rachele Bianchi “Personaggio”. Saranno presenti gli assessori Pierfrancesco Maran e Filippo Del Corno (Cultura).

