Opera. Strade più sicure: nelle vie Berlinguer e Diaz arrivano gli autovelox

(mi-lorenteggio.com) OPERA, 26 settembre 2019 – Sono iniziati i lavori per la sistemazione dei box di postazione fissa per il controllo della velocità. Dopo l’intervento all’inizio di via Berlinguer, altre due colonnine verranno sistemate su entrambi i lati di via Diaz. “Il nostro obiettivo è la sicurezza – spiega il sindaco Antonino Nucera – per questo abbiamo deciso di ricorrere a questo deterrente che ha un solo obiettivo: scoraggiare gli automobilisti troppo spericolati”. Le colonnine, che verranno presto evidenziate con la segnaletica verticale, dovrebbero andare a risolvere un disagio che molti cittadini hanno lamentato: quello dell’alta velocità a cui viaggiano le auto di passaggio sullo stradone. Specialmente nelle ore notturne, quando i rombi del motore si avvertono anche dalle finestre più alte. “Non c’è alcuna intenzione di fare cassa – ha detto il sindaco Nucera – gli autovelox multeranno solo gli automobilisti che non rispettano i limiti di velocità. E in una strada così centrale, frequentata da pedoni, ciclisti e tanti bambini che raggiungono scuole, parchi e oratorio, rappresenta un vero pericolo”.

Ci vorrà ancora un po’ di tempo prima che le apparecchiature entrino in funzione ma la comunicazione sul loro posizionamento ha già iniziato a circolare tra la cittadinanza. Ma questo non è l’unico intervento per la sicurezza stradale della via principale di Opera: nelle scorse settimane è stata riqualificata e ben evidenziata la pista ciclabile ed è stata potenziata l’illuminazione e messo in sicurezza l’attraversamento pedonale.

