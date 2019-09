Prima autostrada nel nord Italia ad inaugurare i distributori di gas naturale, A35 Brebemi sempre più “green”

(mi-lorenteggio.com) Brescia, 26 settembre 2019 – Sono stati inaugurati oggi i distributori di GNL (gas naturale liquefatto o LNG liquefied natural gas) e CNG (Compressed Natural Gas o metano per auto), già in funzione da qualche giorno, presso le aree di servizio di A35 Brebemi Adda Nord e Adda Sud a Caravaggio, alla presenza dell’Assessore alle infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile di Regione Lombardia, Claudia Maria Terzi, dell’Assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Mattinzoli, del Presidente di A35 Brebemi, Francesco Bettoni e del Presidente di Socogas, Renzo Zucchi (Foto allegate).

Nei giorni immediatamente successivi al summit dell’ONU a New York sul clima, in cui diversi paesi hanno preso impegni importanti per abbassare nei prossimi anni le emissioni inquinanti, anche l’inaugurazione di oggi diventa un passo importante in questa direzione. Guardare sempre avanti, valutando e cogliendo ogni possibilità di innovazione per uno sviluppo economico e sociale rispettoso dell’ambiente, sono solo alcuni dei valori che A35 Brebemi sta perseguendo e che stanno dando risultati positivi per quanto riguarda sia i numeri (traffico e fatturato) sia le ricadute sul territorio. I distributori di GNL e CNG, i primi nel centro-nord Italia su un’autostrada, nelle due moderne aree di servizio Adda Nord e Adda Sud sono stati voluti nel solco di questa politica con il partner Socogas.

Il GNL è un prodotto economico e a basso impatto ambientale che viene sempre più utilizzato in diversi settori, in particolare per il trasporto stradale pesante. Il Gas Naturale Liquefatto, usato per le flotte di mezzi, permette per esempio una riduzione di emissioni di CO2 del 15% rispetto ai carburanti tradizionali, degli ossidi di azoto del 50% e arriva a ‘zero emissioni’ per il particolato e gli ossidi di zolfo, oltre a permettere un fondamentale risparmio di costi del 43% rispetto al gasolio.

In Italia sono circa già più di 2 mila i camion in circolazione alimentati a GNL e la sua diffusione è stata molto rapida negli ultimi anni, in particolare per il trasporto stradale pesante, con una crescita velocissima della rete delle stazioni di rifornimento (erano 38 a fine 2018) oltre ad aver ottenuto diverse manifestazioni di interesse per sviluppare nuove infrastrutture nelle aree portuali per servire anche le navi.

“Queste aperture che prevedono l’avvio della distribuzione di carburanti “green” sia per mezzi pesanti che per auto – afferma il Presidente di A35 Brebemi, Francesco Bettoni – sono un ulteriore passo avanti concreto verso la decarbonizzazione, nel solco di quel processo di innovazione e attenzione all’ambiente che A35 Brebemi sta perseguendo dalla sua progettazione e che, grazie ad altri progetti “green” in corso, la vedono in prima linea per poter diventare, nel giro di qualche anno, la prima autostrada ad economia circolare d’Europa”.

“Il Gruppo Socogas, con una rete di circa 100 stazioni di servizio, è da sempre attenta alle nuove tecnologie per preparare un futuro in cui la mobilità ecosostenibile dovrà correre parallela allo sviluppo economico – dichiara Renzo Zucchi, Presidente Socogas. Nelle aree di servizio di A35, in cui era imprescindibile il metano gassoso per le auto, abbiamo ritenuto necessario inserire anche il GNL per gli automezzi pesanti, in perfetta linea con le politiche innovative da sempre condivise con Brebemi”.

Che cos’è il GNL

IL GNL (o LNG in inglese) è gas naturale costituito principalmente da metano che, attraverso una serie di processi di raffreddamento e condensazione, viene liquefatto. In condizioni di temperatura idonee, circa -160°C, può essere stoccato allo stato liquido in appositi contenitori e trasportato ovunque, anche nelle zone non raggiunte dalla rete del metano (in montagna, in campagna e nelle isole). Durante il processo di liquefazione il suo volume si riduce di ben 600 volte e ciò permette di immagazzinare una grande quantità di energia in poco spazio. Il GNL ha grandi potenzialità di utilizzo sia in ambito civile (usi industriali e domestici) sia come carburante per i trasporti marittimi e terrestri. Gli impianti Socogas disporranno di GNL e CNG (Compressed Natural Gas = Metano Auto). Infatti il GNL se non è mantenuto a -160° tende a gasificare e quindi si trasforma di nuovo nel caso che tutti conosciamo come Metano. Le nostre aree di servizio dispongono sulla corsia 2 di erogatori multiprodotto in modalità servito dove l’automobilista può rifornirsi di Benzina, Benzina prestazionale, Gasolio, Gasolio prestazionale o Metano auto. I punti vendita attivi in Italia sono circa 50 e 30 sono in fase di costruzione. Nella viabilità autostradale l’unico punto vendita che dispone di GNL al momento è sulla Area di Servizio di Baronissi (Salerno) su un raccordo non a pagamento.