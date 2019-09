SICUREZZA: CONSEGNATO IL PREMIO VOLOIRE AL GEN. FARINA, CAPO DI STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO

Cerimonia svoltasi questa mattina nel “Salone Dugentesco” del comune di Vercelli

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 26 settembre 2019. – “Congratulazioni al Generale Salvatore Farina per l’importante premio Voloire 2019. La sua visita al Reggimento Artiglieria a Cavallo è il segno del grande lavoro che questi militari hanno svolto per la sicurezza durante Expo Milano 2015 e per il lavoro quotidiano che svolgono nei loro impegni operativi e anche nel sociale, come l’ippoterapia, a favore di molte famiglie milanesi” – così Mario Pellegatta, ex artigliere a cavallo, consulente e libero professionista.

“La nomina di Lorenzo Guerini, Ministro della Difesa, è stata accolta con molto entusiasmo e orgoglio da parte di tutta la Lombardia e di noi milanesi. Il Ministro — ha aggiunto Pellegatta – è stato sempre molto vicino alle Forze Armate ed è inoltre anche lui un ex kepì, avendo prestato il servizio di leva presso la Caserma Santa Barbara, casa di tutti noi milanesi.”

“Ci auguriamo che il “Modello Voloire” per la sicurezza impiegato a Expo possa essere replicato anche per le Olimpiadi del 2026 con il ritorno a Milano dei nostri kepì. Sono convinto che anche il Sindaco Sala e il Presidente Fontana sapranno adoperarsi per questo, perché le Voloire sono Milano e Milano è le Voloire ” ha concluso Pellegatta.

Redazione