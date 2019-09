Truffe. Corsico si fingevano sordomuti davanti a centri commerciali, in manette tre rumeni

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 26 settembre 2019 – 2019, nel pomeriggio di ieri il personale della locale Stazione deioCarabinieri, durante servizio finalizzato al contrasto dei reati ai danni delle persone appartenenti alle “fasce deboli”, traeva in arresto in flagranza:

– B.F. nato Romania cl 1996;

– B. A. nato Romania cl. 2000;

– M. I. nato Romania cl.1987;

Tutti in Italia senza fissa dimora, nullafacenti, censurati per reati contro il patrimonio, con l’accusa di truffa in concorso.

I militari, a seguito di segnalazione pervenuta per persone sospette, predisponevano un accurato servizio di osservazione all’esterno dell’esercizio commerciale “Ikea”, dove erano stati notati con fare sospetto..

I tre uomini, nella circostanza, fingendosi sordomuti e di appartenere ad una associazione benefica operante in tale ambito, chiedevano offerte in denaro, prediligendo in particolare italiani di età avanzata.

I rei, inoltre, riferivano alle vittime che le somme erano destinate all’apertura di un centro di accoglienza per bambini non abbienti e affetti dal deficit dell’udito.

I carabinieri, nell’occasione, dopo aver accertato la consegna delle somme di denaro a favore dei truffatori, li hanno bloccati. La successiva perquisizione personale permetteva di recuperare il denaro ricevute con artifizi e raggiri per complessivi 200 euro, restituito poi alle parti offese, nonchè la documentazione sottoscritta con penne cancellabili.

Le vittime accertate nella giornata sono state sette

Le indagini sono in corso per delineare ulteriori condotte criminose commesse dal sodalizio.

Arrestati sono ora in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

V. A.