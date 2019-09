A Domodossola l’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova

(mi-Lorenteggio.com) Domodossola, 26 settembre 2019 – Giovedì 3 ottobre l’Associazione Ruminelli regala alla città un grande concerto sinfonico, per suggellare in musica un inscindibile vincolo artistico e affettivo tra Genova e Domodossola

L’Associazione Culturale Mario Ruminelli e la Fondazione Paola Angela Ruminelli, in collaborazione con la Città di Domodossola, portano a Domodossola la grande Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, una delle più conosciute e apprezzate in Italia, per uno straordinario concerto dedicato proprio a Mario Ruminelli, che di quella compagine fu per tredici anni violino di spalla.

Giovedì 3 ottobre alle ore 20.30 la compagine orchestrale ligure, sotto la bacchetta di Giuseppe Acquaviva e con la partecipazione del violoncello solista di Erica Piccotti, porterà nella Chiesa Collegiata di Domodossola un sontuoso programma con musiche di Ludwig van Beethoven ed Antonín Dvořák.

La serata, appuntamento musicale imperdibile per gli appassionati di musica colta, ma non solo, sarà l’occasione per unire simbolicamente due città che rappresentarono veri e propri luoghi del cuore nella vita della professoressa Ruminelli e del padre. Mario Ruminelli era originario di Domodossola e, una volta trasferitosi a Genova per esercitare la sua professione di violinista professionista, tornò sempre volentieri alla sua amata terra natia; Paola Angela nacque e visse a Genova, ma imparò a conoscere ed amare profondamente Domodossola fin da bambina, sino a decidere di inserire la città nel proprio lascito testamentario.

Il programma della serata, ad ingresso gratuito sino ad esaurimento dei posti disponibili, è il seguente:

Antonín Dvořák, Concerto per violoncello e orchestra in si minore op. 104 Ludwig van Beethoven, Sinfonia n. 2 in re maggiore op. 36

