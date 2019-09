BULLISMO E VIOLENZA DI GENERE,ROSSI: SPORT ANTIDOTO CONTRO ODIO, MAESTRO DI VITA PER I GIOVANI

SOTTOSEGRETARIO AI GRANDI EVENTI SPORTIVI AL CONVEGNO DI ERBA

Erba/CO, 27 settembre 2019 – “Lo sport e’ in grado di insegnare ai

ragazzi tramite il gioco e la competizione dei valori come la

lealta’, l’amicizia, il rispetto dell’avversario e del diverso

che sono molto importanti per la loro crescita intellettiva e

per aiutarli ad allacciare interazioni sociali positive. Anche

per questo tramite lo sport si puo’ contrastare l’odio

serpeggiante nel mondo di oggi, combattere il bullismo e il

cyberbullismo e favorire l’inclusione sociale”. Lo ha detto il

sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con

delega ai Grandi eventi sportivi Antonio Rossi, intervenendo a

Erba (CO), all’incontro dal titolo ‘Bullismo, violenza di

genere, cyberbullismo. Quale ruolo per lo sport? Lo sport e’ una

cura! Come affrontare la violenza attraverso lo sport’.

MILANO-CORTINA 2026 AIUTERA’ A DIFFONDERE VALORI POSITIVI

UNIVERSALI – “Da campione olimpico e da politico – ha detto

Rossi, che, nella sua carriera da atleta, ha conquistato cinque

medaglie olimpiche nella canoa – da sempre conosco e apprezzo il

contributo che l’attivita’ fisica agonistica o dilettantistica

puo’ fornire per migliorare la qualita’ della vita dei giovani.

Per questo guardo con grande fiducia agli influssi positivi

educativi e sociali legati al successo della candidatura

italiana ai Giochi Olimpici del 2026. L’opportunita’ di avviare

numerose nuove iniziative per diffondere tra i giovani la

conoscenza e la pratica degli sport invernali olimpici, alcuni

dei quali oggi poco noti, permettera’ alle nuove generazioni di

crescere, divertirsi e formarsi nel segno di quello spirito di

lealta’ olimpico e paralimpico che unisce tutti gli atleti a

Cinque cerchi del mondo”.

LO SPIRITO GIUSTO PER UNA SOCIETA’ MIGLIORE – “Uno spirito – ha

concluso Rossi – che e’ in grado di abbattere qualsiasi muro di

diffidenza, per creare amicizia e solidarieta’, per aiutare a

costruire una societa’ migliore, in cui sia possibile per tutti

vivere in serenita'”.