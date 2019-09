Cia Lombardia: ottobre ricco di mercati agricoli con La Campagna nutre la Città

Appuntamenti tutte le settimane a Milano in piazza Durante, Santa Francesca Romana e San Nazaro in Brolo

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 27 settembre 2019 – Sono quindici gli appuntamenti di ottobre con i mercati agricoli de la Campagna nutre la Città organizzati da Cia Lombardia e la Spesa in Campagna a Milano e Melegnano.

Novità di questo mese: anche il mercato meneghino di Piazza Durante diventa settimanale, incrementando così le occasioni di incontro tra produttori e consumatori e l’offerta di prodotti genuini e di qualità.

Ecco tutte le date in programma:

Mercoledì 2 ottobre, Milano Piazza Santa Francesca Romana, dalle 9.00 alle 16.00

Giovedì 3 ottobre, Milano Piazza San Nazaro in Brolo, dalle 9.00 alle 16.00

Sabato 5 ottobre, Milano Piazza Durante, dalle 9.00 alle 14.00

Mercoledì 9 ottobre, Milano Piazza Santa Francesca Romana, dalle 9.00 alle 16.00

Giovedì 10 ottobre, Milano Piazza San Nazaro in Brolo, dalle 9.00 alle 16.00

Sabato 12 ottobre, Milano Piazza Durante, dalle 9.00 alle 14.00

Mercoledì 16 ottobre, Milano Piazza Santa Francesca Romana, dalle 9.00 alle 16.00

Giovedì 17 ottobre, Milano Piazza San Nazaro in Brolo, dalle 9.00 alle 16.00

Sabato 19 ottobre, Milano Piazza Durante, dalle 9.00 alle 14.00

Domenica 20 ottobre, Melegnano Piazza della Vittoria, dalle 9.00 alle 14.00

Mercoledì 23 ottobre, Milano Piazza Santa Francesca Romana, dalle 9.00 alle 16.00

Giovedì 24 ottobre, Milano Piazza San Nazaro in Brolo, dalle 9.00 alle 16.00

Sabato 26 ottobre, Milano Piazza Durante, dalle 9.00 alle 14.00

Mercoledì 30 ottobre, Milano Piazza Santa Francesca Romana, dalle 9.00 alle 16.00

Giovedì 31 ottobre, Milano Piazza San Nazaro in Brolo, dalle 9.00 alle 16.00

Nel corso delle giornate sarà possibile acquistare direttamente dagli agricoltori formaggi di capra e vaccini, ricotta, latticini, miele e prodotti dell’alveare, confetture, conserve, carne e pollame, uova, frutta e verdura, farine, prodotti da forno, cereali, riso, legumi, piante aromatiche e ornamentali, pane, vino.