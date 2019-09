Di Marco (M5S Lombardia). Vecchia Vigevanese: Lombardia faccia la sua parte per la riqualificazione dello svincolo

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 27 settembre 2019 – “La Lombardia deve fare la sua parte per la riqualificazione dello svincolo killer, i feriti non si contano più.

A luglio il centro-destra ha clamorosamente bocciato un nostro emendamento e un ordine del giorno al bilancio regionale che avrebbe accelerato la messa in sicurezza dell’incrocio.

Il problema è conosciuto da anni: una Lombardia efficiente e vicina ai cittadini dovrebbe essere in prima fila nella riduzione del numero e delle conseguenze degli incidenti stradali. Quello svincolo va riqualificato al più presto”, così Nicola Di Marco, consigliere regionale del M5S Lombardia, commenta l’ennesimo incidente sulla svincolo sulla Vecchia Vigevanese.

