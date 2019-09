La ‘Factory of the Future’ è uno dei simboli della rinascita di San Pellegrino e della Val Brembana”

San Pellegrino/BG, 27 settembre 2019 – “La ‘Factory of the Future’

e’ uno dei simboli della rinascita di San Pellegrino e della Val

Brembana”.

E’ questo il commento di Lara Magoni, assessore regionale al

Turismo, Marketing Territoriale e Moda, intervenuta oggi alla

cerimonia di posa della prima pietra della ‘Factory of the

Future’, la nuova struttura dello stabilimento del Gruppo San

Pellegrino, opera di design avveniristico firmata dallo studio

di architettura internazionale BIG (Bjarke Ingels Group).

“San Pellegrino e’ un brand internazionale, in grado di

rappresentare un’eccellenza del made in Italy nel mondo – ha

detto Lara Magoni – e da bergamasca sono davvero orgogliosa di

poter inaugurare una struttura dal design moderno ed

accattivante, una factory che dara’ nuovo lustro a tutta la valle

e attirera’ migliaia di turisti sul territorio. L’impegno

congiunto di istituzioni, enti locali, privati e grandi aziende

che ancora sono legate alle loro origini e’ fondamentale per

rivitalizzare luoghi splendidi e che meritano di avere un futuro

roseo”.

Un territorio, la Val Brembana “dalle enormi potenzialita’

turistiche ed economiche e che sta rinascendo. Luoghi

incantevoli, alla scoperta delle tradizioni e di sapori unici,

con alcune eccellenze come le terme di San Pellegrino e un’acqua

minerale conosciuta e apprezzata in tutto il mondo,

ambasciatrice del gusto italiano nel mondo”, ha concluso Lara

Magoni

