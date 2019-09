miglioraBasiglio: si parte dalla differenziata a scuola

Basiglio (27 settembre 2019) – Differenziare i rifiuti anche in classe: piccoli gesti che però possono contribuire ad accrescere l’attenzione verso l’ambiente e il suo futuro.

In accordo con la direzione didattica e con Sasom (la società partecipata che si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti), l’amministrazione comunale ha dotato ogni classe della primaria di tre diversi cestini: per la carta, la plastica e il secco. Un quarto contenitore per raccogliere l’umido (gli scarti di cibo) verrà posizionato nel corridoio.

Correlati