(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 settembre 2019. Questa mattina in via Calabria, PARCO CIMIANO, un uomo di 31 anni della Cambogia è stato colto da malore mentre un insegnante in gita con i suoi allievi si trovava in quel parco. Una allieva attiva i soccorsi ed esegue manovre di rianimazione cardio polmonare guidata dal personale della sala operativa Metropolitana. Trasportato con equipe avanzata in codice rosso in Ospedale San Raffaele. Ora si trova in trattamento ECMO.

