Rho. Puliamo il mondo 2019: prima che sia troppo tardi!

Sabato 28 settembre i volontari si dedicheranno ai giardini di Mazzo e Terrazzano

(mi-lorenteggio.com) Rho, 27 settembre 2019 – Prendersi cura del proprio territorio è il primo esempio di partecipazione ad una comunità: il circolo di Legambiente in collaborazione con il Comune di Rho organizza una giornata di pulizia dei giardini di Mazzo e Terrazzano invitando tutti i cittadini a partecipare.

Programma

· ore 9:00 ritrovo via Nazario Sauro nei pressi della Casa dell’acqua

· ore 9:30 Distribuzione materiale (attrezzi e pettorina) e inizio dei lavori di pulizia

· ore 12:00 Termine dei lavori di pulizia e raccolta rifiuti

· ore 12:30 Foto di gruppo e aperitivo offerto da Legambiente

In caso di forte pioggia l’iniziativa è annullata.

L’Assessore all’Ecologia, ambiente e mobilità, Gianluigi Forloni, dichiara:

“L’entusiasmo dei giovani verso l’ambiente ci fa ben sperare per il futuro. L’iniziativa Puliamo il mondo va verso questa direzione e punta su quanto può fare ognuno di noi nel proprio ambito. Costituisce un esempio di azione reale per tutelare ambiente e convivenza, un atto di cittadinanza responsabile”.

Puliamo il Mondo è l’edizione italiana di Clean up the World, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo.

Si è raggiunta la 27°edizione. Legambiente ha assunto il ruolo di comitato organizzatore in Italia ed è presente su tutto il territorio nazionale grazie all’instancabile lavoro di oltre 1000 gruppi di “volontari dell’ambiente”, che organizzano l’iniziativa a livello locale in collaborazione con associazioni, aziende, comitati e amministrazioni cittadine.