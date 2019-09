SALUTE. SCLERODERMIA, GALLERA: IN REGIONE LOMBARDIA RETE INTEGRATA CON ECCELLENZE PER COMBATTERE MALATTIA RARA

Milano, 27 set) L’assessore al Welfare della Regione

Lombardia Giulio Gallera ha preso parte questa mattina a Milano

all’inaugurazione della ‘Giornata del Ciclamino’, il consueto

appuntamento promosso dal GILS, il Gruppo Italiano per la Lotta

alla Sclerodermia.

Saranno 100 le piazze italiane coinvolte dopodomani, domenica 29

settembre, per sostenere la ricerca contro la sclerodermia,

malattia rara, e favorirne la diagnosi precoce.

REGIONE IN PRIMA LINEA NELLA LOTTA ALLO SCLERODERMIA –

“Regione Lombardia – ha dichiarato l’assessore Gallera – e’ in

prima linea per la cura e la presa in carico delle persone

affette da sclerodermia. Lo scorso anno abbiamo avviato un

network molto importante, ‘Scleronet’, una rete integrata di

unita’ operative e ambulatori, che mette in relazione le migliori

eccellenze. Continueremo su questa strada, perche’ nessuno deve

sentirsi solo”.

MAIONCHI: FONDAMENTALE INTEPRETARE SINTOMI PRECOCEMENTE –

All’inaugurazione tenutasi presso la Fondazione IRCCS Ca’ Granda

Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, ha preso parte anche la

testimonial dell’associazione GILS, Mara Maionchi: “Ho scelto il

GILS per aiutare in una importante opera di divulgazione e

spero, con la visibilita’ che in questi anni mi e’ stata concessa,

di spingere sempre piu’ persone a conoscere la malattia per

interpretarne i sintomi precocemente”.

Tutte le piazze e gli ospedali coinvolti nel progetto si possono

scoprire su www.sclerodermia.net .