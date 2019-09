POLITICHE SOCIALI. DOMANI L’INIZIATIVA “MI AGGRECO”

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 28 settembre 2019 – Domani, domenica 29 settembre, alle 10:30 l’assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti parteciperà all’iniziativa “Mi agGreco”, un evento organizzato in collaborazione con gli abitanti e le associazioni del quartiere Greco e il Centro Aiuto Stazione Centrale (Casc) a conclusione del progetto “Seminare per r-accogliere”, di cui il Comune di Milano era partner della Prefettura e la cui principale azione è stata quella di strutturare dei percorsi formativi, seguiti da attività laboratoriali, rivolti a volontari, studenti, mediatori e associazioni coinvolti o potenzialmente coinvolgibili nella vita quotidiana degli ospiti dei centri di accoglienza (CAS e SPRAR), al fine di perseguire il potenziamento delle attività di conoscenza e di relazione tra gli ospiti e il territorio, attraverso forme di partecipazione, di cittadinanza attiva e di cura comune della città.

La giornata comincerà alle 10 con la piantumazione al parco Goccia di un glicine donato da Fas (associazione per la valorizzazione dei Magazzini Raccordati e delle zone limitrofe) e proseguirà con la presentazione al quartiere della nuova struttura del Casc in via Sammartini 120 da parte degli operatori. Alle 12 cittadini e ospiti del centro Siproimi di via Stella 5 collaboreranno alla pulizia della via dove ha sede il centro di accoglienza. Alle 15 sarà la volta dei giochi organizzati nell’altro centro Siproimi del territorio, quello di via Sammartini 75 e, infine, alle 17 ci sarà un aperitivo e dell’intrattenimento con la musica della Barboon band, un gruppo musicale formato da ex utenti del Casc presso l’orto condiviso di via Rho.

Redazione