DAZI, PRESIDENTE FONTANA: CONTE E GOVERNO INTERVENGANO CONCRETAMENTE, IN LOMBARDIA A RISCHIO INTERO SISTEMA PRODUTTIVO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 settembre 2019 – “Il Grana Padano, prodotto Dop piu’

consumato del mondo e ambasciatore vincente della qualita’

lombarda a livello internazionale, e’ l’esempio concreto di come

i dazi annunciati dall’Organizzazione mondiale del commercio

metterebbero in seria difficolta’ il sistema agricolo e

agroalimentare della Lombardia, prima regione del Paese di

questo comparto”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook il

presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana,

intervenendo nel dibattito sui dazi americani. “Un settore che –

aggiunge il governatore lombardo – come ho potuto constatare

personalmente anche l’altro ieri a Lodi all’evento ‘Le Forme del

gusto’, e’ fatto di donne e uomini che lavorano con passione e

professionalita’ garantendo prodotti d’eccellenza”.

“Il premier Conte, dunque, almeno in questo caso – dice ancora

Attilio Fontana – non perda tempo e passi dalla politica degli

annunci a quella delle azioni concrete. E’ questione di ore, il

Governo italiano deve alzare la voce e far valere i diritti di

decine di migliaia di nostre aziende che, senza alcuna colpa,

rischiano di pagare pesantemente questa decisione”.

Redazione