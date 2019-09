MILANO. RIAPRE L’EX CASELLO DI SAN CRISTOFORO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 settembre 2019 – Nuova vita per l’ex Casello ferroviario di San Cristoforo. Lo stabile, ormai in disuso da oltre 10 anni, è stato riconsegnato ai cittadini ieri, sabato 28 settembre, nell’ambito della Milano Green Week 2019. Alla cerimonia di consegna hanno partecipato l’assessore a Bilancio e Demanio del Comune di Milano Roberto Tasca, il Presidente di Municipio 6 Santo Minniti e i rappresentanti delle Associazioni vincitrici del bando pubblico per la concessione d’uso.

Il progetto di rilancio dell’ex Casello ferroviario nasce dall’accordo tra il Municipio 6 e Rete Ferroviaria Italiana, proprietaria dell’area che si trova a pochi passi dal Naviglio Grande ed è composta dalla casetta dell’ex casellante ferroviario, costruita all’inizio del 1900, e da un appezzamento di terreno delimitato dalla via San Cristoforo e dalla linea ferroviaria che termina in Porta Genova.

L’intesa tra Municipio 6 e RFI ha permesso di riaprire l’area e assegnarla, tramite bando pubblico, a tre realtà attive sul territorio: ASD Canottieri San Cristoforo, Associazione Culturale Trillino Selvaggio e Associazione Ciclochard. Dopo la firma della convenzione, attesa nelle prossime settimane, le tre Associazioni si occuperanno di riqualificare l’ex Casello, proponendo attività ludiche e culturali come danza, teatro e musica, sportive come beach volley e il gioco delle bocce, eventi, laboratori e una “Ciclofficina” gestita da volontari e da senzatetto come percorso di reintegrazione.

“Questo è lo spirito che ci ha portati fin qui: consegnare alla cittadinanza un nuovo luogo di socialità, cultura e aggregazione – ha dichiarato il Presidente di Municipio 6 Santo Minniti -. Il fatto che questo avvenga nella Milano Green Week è un segnale forte che il Municipio 6 vuole dare: Milano è una città sempre più attenta ai temi ambientali e mettere in pratica la sostenibilità passa anche da azioni come questa, ovvero dal recuperare aree dismesse e dare loro nuova linfa vitale. Sapere che, risolti gli ultimi passaggi burocratici, a prendersi cura dell’ex Casello saranno tre importanti realtà del territorio è una garanzia per il futuro. A loro faccio il mio in bocca al lupo, certo che sapranno mettere a disposizione delle cittadine e dei cittadini le loro migliori idee ed energie” ha concluso Minniti.