Peccenini brilla con tris e podi assoluti a Valencia in Ultimate Cup

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 settembre 2019 – E’ super Pietro Peccenini a Valencia nel quinto round dell’Ultimate Cup Series al volante della Formula Renault 2.0. L’indomito driver milanese classe ’73 ha perfettamente “domato” il proprio esordio sul tecnico circuito spagnolo e i tanti protagonisti del Challenge Monoposto. Nella tre gare della serie europea disputate nel weekend, il portacolori della TS Corse ha messo in riga tutti i rivali del Trofeo Gentleman Driver, dove ha firmato l’en plein con tre vittorie su tre, e battagliato ruota a ruota con i più giovani piloti ai vertici della classifica assoluta, fino a conquistare (oltre al quarto posto di gara 1) due terzi posti sul podio assoluto al termine di una gara 2 spettacolare che l’ha visto lottare fino all’ultimo anche per la seconda posizione e di una gara 3 che l’aveva visto scattare addirittura dalla prima fila. Tripletta nel Trofeo Gentleman Driver a parte, categoria dove ha avvicinato la conferma del titolo già messo in cassaforte lo scorso anno, i due strepitosi terzi posti di Valencia aggiunti a quello artigliato a maggio sullo Slovakia Ring fanno salire a tre il bottino di podi assoluti centrati in stagione. Sono la conferma dei continui progressi dovuti all’intenso lavoro svolto fuori e dentro all’abitacolo anche con la scuderia lombarda diretta da Stefano Turchetto e il coronamento di un fine settimana praticamente perfetto fin dalle prove libere e poi in qualifica, momento cruciale su un tracciato come quello spagnolo, veloce ma dove i sorpassi non sono mai scontati. Con una situazione di classifica decisamente favorevole, Pietro affronterà il sesto e penultimo round di campionato a Magny-Cours, in Francia, nel weekend del 20 ottobre.

Peccenini commenta così dopo le gare disputate sul circuito “Ricardo Tormo” di Valencia: “E’ stato un weekend super! Emozionante lottare ai vertici assoluti, non ho mollato un centimetro ai miei rivali più giovani e alla fine abbiamo strameritato i podi, oltre ad aver fatto il vuoto nella nostra categoria, dove però non dobbiamo abbassare la guardia perché gli appuntamenti finali sono senza dubbio i più insidiosi della stagione. Siamo davvero tutti contenti, il team e la macchina sono stati impeccabili. Abbiamo dovuto lavorare sodo nelle libere pre-gara ma abbiamo messo tutto a posto ed era perfetta già dalla qualifica. Mi sono divertito nei ruota a ruota, che sono stati davvero tanti, e alla fine sono arrivate anche le emozioni del podio assoluto. Sappiamo che dobbiamo continuare a migliorare, questi risultati devono essere un punto di ripartenza. Una dedica e un ringraziamento speciale vanno a mio padre che, con i suoi 80 anni appena compiuti, rimane il nostro più grande tifoso e sostenitore”.

Calendario Ultimate Cup 2019: 24 mar. Estoril (Portogallo); 28 apr. Digione (Francia); 26 mag. Slovakia Ring (Slovacchia); 30 giu. Mugello (Italia); 29 sett. Valencia (Spagna); 20 ott. Magny-Cours (Francia); 3 nov. Le Castellet (Francia).

Redazione