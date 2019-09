6 OTTOBRE – PETS IN CAMPAGNA – CUSAGO BAU BAU

(mi-lorenteggio.com) Cusago, 30 settembre 2019 – Al via la Prima Edizione della “Pets in Campagna – Cusago Bau Bau” organizzata dallo Sportello Diritti Animali – Assessorato Tutela Animali in collaborazione con Banca del Tempo Cusago, Associazione G3A Cornaredo e Le Mondine di Monzoro.

La partecipazione è aperta a tutti, tuttavia per ragioni organizzative e di sicurezza (trattandosi di evento con presenza di animali) si richiede una pre-iscrizione nella quale si dovranno indicare la razza e l’età del cane partecipante, oltre ai dati del proprietario/conduttore. La pre-iscrizione potrà essere inviata a: jolanda.cammisa@tiscali.it oppure a: s.luppi@comune.cusago.mi.it

