Area B, on. Morelli (Lega): Scatta divieto per i diesel Euro 4, Milano è giungla

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 settembre – “Scatta il divieto per i diesel Euro 4, ma le richieste della Lega rimangono inascoltate. Avevamo chiesto una serie di deroghe di buon senso, tra cui la possibilità per i meno abbienti di usare seppure per pochissimi chilometri all’anno la propria vecchia auto, grazie al controllo di una scatola nera che certifica le percorrenze, provvedimento peraltro invece adottato da Regione Lombardia, e recentissimamente richiesto al Comune anche dal presidente di Aci Milano.

Sala e la giunta, oltre a non ascoltare le nostre richieste, preferiscono perseverare nel non fornire nemmeno la dovuta adeguata informazione agli utenti, con il risultato che le multe ai cittadini aumentano.

Una delibera del Municipio 1, voluta dal capogruppo Simone Di Gennaro, ci informa che, nonostante una circolare del Ministero prescriva i requisiti dei pannelli di ingresso alle ZTL, ad oggi il Comune non ha una segnaletica conforme, e addirittura sostanzialmente non comunica agli utenti, in occasione degli scioperi, se il pedaggio sia attivo o meno. Questa è una vera giungla per i milanesi, oltre che la solita città fatta a misura di élite che se ne frega di quei cittadini considerati di serie B”.

Così in una nota Alessandro Morelli, capogruppo della Lega a Palazzo Marino.

