Clementine: cosa sono e come distinguerle dai mandarini

Milano, 30 settembre 2019 – La stagione invernale è alle porte e il cibo sulle nostre tavole inizia a cambiare, in particolare quando si parla di frutta e verdura di stagione. Tra queste c’è un alimento che non manca mai e che regala sempre un’atmosfera calda e familiare: le clementine.

Le clementine sono agrumi, frutti dell’albero del clementino, un incrocio tra il mandarino e l’arancio amaro. Si tratta quindi di un ibrido, coltivabile dove il clima rimane piuttosto mite, come il Mediterraneo. Si coltivano in Tunisia, Spagna e nelle regioni più calde dell’Italia, ma si crede che siano nate in Cina o in Algeria, anche se le loro origini rimangono un mistero.

Oggi sono facilissime da trovare, proprio per questo non mancano mai nelle cucine italiane. L’importante è sempre sceglierle di qualità: esistono diverse marche affidabili reperibili nei supermercati, come le clementine dei Fratelli Orsero, tanto per fare un esempio.

Per quanto riguarda le caratteristiche, le clementine hanno delle ottime proprietà nutrizionale e apportano numerosi benefici al nostro organismo. Nello specifico sono fonte di vitamina C (quasi 50mg di vitamine in 100 grammi di frutto), come d’altronde tutti gli agrumi. Sebbene non siano frutti particolarmente calorici, hanno comunque una quantità piuttosto elevata di zuccheri, circa 9 grammi ogni 100 grammi di frutto. Altra caratteristica da non tralasciare è la presenza del bromo, un sale minerale (molto difficile da trovare negli alimenti) che favorisce il sonno. Le clementine apportano dunque numerosi benefici al nostro corpo, rallentando l’invecchiamento, grazie all’azione di contrasto ai radicali liberi. Hanno anche un’ottima azione calmante su tutto il sistema nervoso. Infine, è abbastanza facile trovarle inserite nelle diete, ma sempre in quantità moderate.

Le clementine, però, vengono spessissimo confuse con un altro frutto di stagione molto conosciuto: il mandarino.

Le differenze

Molto simili dall’aspetto e dal gusto, in realtà i due frutti presentano moltissime differenze che a occhi più attenti non passano certo inosservate. Vediamo le principali:

Forma e buccia

La prima differenza riguarda l’aspetto esteriore. Le clementine sono rotonde e decisamente più grandi rispetto ai mandarini, che presentano una forma più schiacciata. Inoltre, la buccia della clementina è più tendente al rosso e più fine rispetto a quella del mandarino.

Gusto e assenza di semi

Il gusto della clementina è molto più simile a quello di un arancio, in cui l’agro e il dolce sono equilibrati, mentre il mandarino è tendenzialmente più aspro. Senza contare che in questo caso gioca un fattore fondamentale, per cui le clementine sono molto conosciute: l’assenza di semi. Per cui, se i semi tendono a infastidirvi mentre gustate gli spicchi, le clementine sfanno sicuramente al caso vostro.

Calorie

I mandarini contengono meno vitamina C rispetto alle clementine, anche se il loro contenuto calorico è inferiore. I mandarini però, contengono più fibra, circa 1,8 grammi ogni 100 grammi di frutto, rispetto alla clementina che ne contiene 1,7.

L. M.