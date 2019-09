OLIVICOLTURA, ROLFI: LAVORIAMO A STATO CALAMITA’, ISTITUITO TAVOLO REGIONALE

ANNATA DIFFICILE, AFFRONTIAMO CON I PRODUTTORI PROBLEMI SETTORE

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 30 settembre 2019 – “Quest’anno diversi olivicoltori non

effettueranno nemmeno il raccolto. Si parla di perdite che vanno

dal 20% al 90%, in base alle zone. Abbiamo istituito il tavolo

regionale con le associazioni di categoria e i produttori di

olio per affrontare insieme i problemi. Stiamo raccogliendo i

dati per valutare la richiesta al Governo dello stato di

calamita'”. Lo ha detto l’assessore regionale all’Agricoltura,

Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi al termine della prima

riunione del ‘Tavolo olio’, che si e’ tenuta stamattina a Palazzo

Lombardia.

SETTORE IN CUI LOMBARDIA ECCELLE – “I cambiamenti climatici e la

diffusione di fitopatie aggressive stanno penalizzando un

settore in cui la Lombardia eccelle per qualita’ a livello

mondiale – ha sottolineato Rolfi -. Ricordo inoltre che

l’olivicoltura consente di recuperare alcune zone pedecollinari

altrimenti poco sfruttate sotto il profilo agricolo e, quindi,

di prevenire problemi idrogeologici, oltre a rappresentare un

gran valore paesaggistico e turistico”.

SERVE SOSTEGNO AI PRODUTTORI – “Abbiamo attivato il sistema

fitosanitario regionale per prevenire i danni da insetti:

svilupperemo delle ricerche specifiche, nonche’ la

sperimentazione di prodotti in deroga – ha concluso l’assessore

Rolfi -. Ovviamente i risultati si vedranno nel medio termine,

ma, a stretto giro, e’ necessario un intervento economico per

ristorare i produttori e per potenziare in maniera significativa

la comunicazione. La Regione Lombardia sara’ disponibile a fare

la propria parte”.