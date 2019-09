SPORT, CAMBIAGHI: CON ‘LOMBARDIA DEI GIOVANI’ VOGLIAMO PROMUOVERE PARTECIPAZIONE E INCLUSIVITA’ NEI DIVERSI TERRITORI

PRESENTATI IN ANCI PROVVEDIMENTI A SOSTEGNO POLITICHE GIOVANILI

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 30 settembre 2019 – L’assessore allo Sport e Giovani della

Regione Lombardia Martina Cambiaghi ha presentato, oggi, nel

corso dell’Infoday di Anci, il nuovo bando ‘La Lombardia e’ dei

Giovani’. Il provvedimento regionale si pone come obiettivo di

realizzare interventi diretti a favore dei giovani, per

promuovere partecipazione e inclusivita’ nei diversi contesti

territoriali regionali.

All’incontro hanno preso parte anche: Virginio Brivio,

presidente Anci Lombardia; Daniela Perego, Dipartimento Giovani,

Sport e Cultura di Anci Lombardia; Valentina Ceruti e Maria

Carmen Russo che presiedono la Consulta Anci Giovani della

Lombardia.

IL BANDO, POI LA NUOVA LEGGE REGIONALE – “La nuova iniziativa

del mio Assessorato – ha detto l’assessore Cambiaghi – prevede

interventi a sostegno delle politiche giovanili, su tutto il

territorio regionale, a favore di residenti che studiano o

lavorano in Lombardia. Il bando da’ il via ufficiale a un iter

che portera’ alla prima legge regionale dedicata ai giovani.

Concretamente mettiamo a disposizione 940.000 euro a chi ha tra

i 15 e i 34 anni, attraverso i Comuni in forma singola e

associata, in partnership con il Terzo Settore, per presentare

progetti di inclusione sociale dei giovani lombardi attraverso

forme di ‘cittadinanza attiva'”.

GLI AMBITI DI INTERVENTO – Il bando prevede un cofinanziamento

regionale su interventi diretti a: progettare percorsi di

cittadinanza attiva, valorizzando il protagonismo civico;

promuovere progetti di educazione finanziaria, focalizzandosi

sui principi di equita’ e sostenibilita’; sviluppare percorsi di

valorizzazione del patrimonio dei territori e di appartenenza a

una comunita’, riconoscendo il proprio ruolo sociale.

I progetti possono essere presentati da reti locali di Comuni in

forma singola o associata, in partnership con altri soggetti

pubblici e privati (associazioni giovanili, parrocchie,

fondazioni, associazioni di categoria) e istituzioni

scolastiche. Le domande potranno essere presentate sulla

piattaforma informativa Bandi online (www.bandi.servizirl.it) a

partire dal 7 ottobre e fino al 31 ottobre 2019. L’approvazione

della graduatoria e’ prevista entro il 15 novembre 2019.