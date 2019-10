Ardenno (Sondrio). Statale 38, camion perde carico: deceduto 15enne, gravissima la madre

(mi-Lorenteggio.com) Ardenno, 1 ottobre 2019 – Gravissimo il bilancio di un incidente stradale avvenuto stamane intorno alle ore 6.30 lungo la Strada Statale 38, quanto, per cause in fase di accertamento, un camion ha parso parte del carico, che è finita contro un vettura, condotta da una donna di 52anni, che stava portando il figlio di 15 anni a scuola. Il ragazzo è deceduto sul colpo, mentre la madre è stata portata in elicottero, giunto da Como, all’ospedale di Sondalo in gravissime condizioni. Sul posto sono giunte anche un’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.

V. A.