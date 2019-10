AREA B, CONSIGLIO REGIONALE ‘INVITA’ COMUNE DI MILANO A UTILIZZARE ‘SCATOLA NERA’. ASSESSORE CATTANEO: SOLUZIONE IDEALE

DA PALAZZO PIRELLI ARRIVA UN VOTO FAVOREVOLE ALL’UNANIMITA’

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 1 ottobre 2019 – Il Consiglio regionale ha approvato

all’unanimita’ la mozione che invita il Comune di Milano ad

adottare Move-In, la scatola nera per il controllo delle

emissioni.

“Se il Comune intende aderire al progetto Move-in per l’Area B,

deve esprimerlo esplicitamente e garantisco il massimo impegno

per trovare un accordo. Regione Lombardia e’ disponile a

discutere e vuole favorire una soluzione condivisa e semplice

per i cittadini”. Ha commentato l’assessore all’Ambiente e Clima

di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo.

UNA SOLUZIONE AVANZATA – “Personalmente – ha proseguito Cattaneo

– ritengo che Move-In sia una soluzione avanzata, moderna e in

grado di tutelare le fasce deboli piu’ di quanto non siano le

telecamere di Area B. In tutta la Lombardia, i veicoli oggetto

delle limitazioni di Area B sono potenzialmente 750.000”.

SISTEMA LOMBARDIA E’ VALIDO – “Dobbiamo pensare – ha concluso

Cattaneo – a un sistema semplice che sia valido per tutti i

cittadini lombardi. Il nostro progetto consente eventualmente di

prevedere un numero di chilometri piu’ limitati da percorrere

all’interno di Area B e su questo sono pronto a discutere con il

Comune di Milano, con cui un confronto tecnico e’ gia’ avviato da

mesi”.