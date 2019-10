DAL COMUNE RISORSE PER VALORIZZARE I DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO

Tajani: “Vogliamo sostenere idee e progetti che valorizzano l’offerta commerciale della città come accaduto nei DUC Sarpi, Isola e di Porta Romana”

Milano, 1 ottobre 2019 – Realizzare eventi e manifestazioni che spazino dalla musica all’arte, al food, passando per il restyling dell’arredo urbano sino alla creazione di appuntamenti culturali o campagne di comunicazione volte a promuovere i 13 D.U.C. (Distretti Urbani del Commercio). Questo l’obbiettivo del provvedimento approvato dalla Giunta comunale che mette a disposizione 60mila euro a favore di Associazioni, Fondazioni, Comitati e i soggetti che abbiano carattere di rappresentatività all’interno dei Distretti Urbani del Commercio al fine di valorizzare il territorio commerciale cittadino e dei singoli quartieri.

“Vogliamo migliorare l’attrattività commerciale di tutta la città, dalla periferia al centro, partendo da progettualità nate dal basso e dalla collaborazione tra cittadini, commercianti, social street e operatori già presenti nei distretti – spiega l’assessora alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive e Commercio, Cristina Tajani -. Siamo convinti che azioni di questo tipo, se pur limitate negli importi potendo contare solo su risorse comunali e non più regionali, costituiscano un valido supporto alla valorizzazione commerciale del territorio. Gli esempi positivi di Paolo Sarpi, Porta Romana e Isola mostrano come gli eventi e le azioni proposte e realizzate dai Duc si siano dimostrate utili per la riqualificazione commerciale e culturale dei quartieri”.

A essere finanziati potranno essere progetti riguardanti i nove D.U.C. individuati dal Comune e riconosciuti da Regione Lombardia (Brera, Giambellino, Isola, Navigli, Sarpi, Galleria, XXV Aprile, Buenos Aires e Ticinese), oltre ai i D.U.C. attualmente istituiti dal Comune (Porta Romana, Napo Torriani, Pratocentenaro e Vercelli – De Angeli).

Nello specifico il contributo dell’Amministrazione sarà di 20mila euro al massimo per ciascun D.U.C. Risorse che copriranno sino all’80% dei costi sostenuti per le realizzazione dei singoli progetti, per una spesa complessiva da parte dell’Amministrazione di 60mila euro a copertura di spese sostenute nel periodo da settembre 2019 a gennaio 2020. Le iniziative finanziabili potranno spaziare dalla promozione di percorsi storico-culturali e gastronomici alle azioni per migliorare l’attrattività, al marketing territoriale e all’animazione dei singoli distretti. Possibile finanziare anche la strutturazione di servizi comuni oltre alle azioni di comunicazione volte a promuovere l’intera offerta commerciale del distretto sia verso i consumatori attuali e potenziali sia verso i cittadini.

