DICIASSETTE NUOVE TAPPE DEL SOCIAL CAMPER PER DIFFONDERE LA CULTURA DELLA SALUTE

Tra le novità la possibilità per gli over 65 di avere la consegna a domicilio gratuita dei farmaci durante i mesi invernali

Milano, 1 ottobre 2019 – Diciassette nuove tappe per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione. È il tour d’autunno del social camper, la struttura itinerante realizzata a costo zero per l’Amministrazione grazie all’alleanza pubblico-privato e pensata per portare tra i cittadini la cultura della salute. La prima tappa milanese si tiene oggi in via Dante.

Molteplici i temi che saranno affrontati, con particolare attenzione ad argomenti di stretta attualità e a giornate dedicate alla cura della pelle, al benessere della mamma e del bambino, al respiro, ai vaccini antinfluenzali, alla prevenzione e al benessere sessuale, all’ipertensione e all’aderenza alla terapia.

A bordo del Social Camper a Milano saranno presenti anche la rete antiviolenza e gli operatori di WeMi per aiutare tutti i cittadini a trovare le soluzioni più adatte alle proprie esigenze e migliorare la qualità della propria vita attraverso la rete dei servizi domiciliari offerti dal Comune di Milano, in collaborazione con le organizzazioni del Terzo Settore. Sempre attraverso materiale informativo e divulgativo presente nelle tappe del Social Camper, sarà possibile inoltre conoscere il servizio, offerto agli over 65 da LloydsFarmacia in collaborazione con Bayer, che nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio potranno usufruire della consegna gratuita dei farmaci a domicilio.

“Diffondere la cultura della prevenzione e della salute – dichiara l’assessore alle politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti – è uno degli obiettivi più importanti che deve perseguire l’Amministrazione, di concerto con la Regione Lombardia. Quella del Social Camper è una iniziativa che va in questa direzione e che dimostra come la collaborazione tra pubblico e privato sia fondamentale e possa essere un’opportunità soprattutto per i cittadini che ne beneficiano. Per questo motivo ringraziamo Energie Sociali Jesurum e LloydsFarmacia che rendono possibile questo tour che ci aiuterà a portare nei quartieri e a far conoscere anche i servizi del Comune di Milano, come WeMi e quelli che si occupano del contrasto alla violenza di genere”.

Nato due anni fa dalla volontà del Comune di Milano e realizzato a costo zero per le amministrazioni coinvolte, grazie alla collaborazione virtuosa con Energie Sociali Jesurum e con LloydsFarmacia e in sinergia con partner privati, il Social Camper tra maggio e luglio ha già toccato 28 tappe tra Milano, Bologna, Prato e Cremona, offrendo a migliaia di cittadini consulenze ed esami gratuiti, oltre a consigli e materiali informativi utili per sensibilizzare in tema di salute e benessere della persona.