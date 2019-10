ECONOMIA. FONTANA: IL GOVERNO SI E’ DIMENTICATO DEL NORD E DELLA LOMBARDIA, RISCHIO PER INTERO PAESE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 01 ottobre 2019 – “L’economia lombarda rallenta? Il

Governo si e’ completamente dimenticato del Nord e della

Lombardia. Se dovesse crearsi una situazione di difficolta’ qui,

si creerebbe un crollo in tutto il Paese”.

Cosi’ il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in

risposta ad alcuni giornalisti che chiedevano chiarimenti circa

la situazione economica che sta attraversando il Nord Italia e

le azioni programmate dal Governo.

“Ieri – ha aggiunto Fontana – e’ uscita la proposta

dall’assemblea degli industriali di Torino che i Governatori del

Nord inizino a fare proposte concrete, magari anche di politica

industriale, di scelte. Un’idea per essere vicini e dare una

mano al nostro ceto produttivo che rischia di non essere in

grado di reggere e superare i momenti di difficolta’ che stiamo

attraversando”.