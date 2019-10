(mi-Lorenteggio.com) Asola, 1 ottobre 2019 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 14.47, in località Castellaro, lungo la S.S. 343, per un incidente tra una vettura e un ciclomotore, un 20enne di Casalmoro, ha perso la vita. Inutili i soccorsi del personale sanitario del 118 intervenuto con un’automedica, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. In corso i rilievi della Polstrada per ricostruire la dinamica del sinistro.

V. A.