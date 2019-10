RAI, PALMERI (ENERGIE PER L’ITALIA): “ADESSO AZIENDA E CITTÀ SOSTENGANO PROGETTO NUOVO CENTRO DI PRODUZIONE AL PORTELLO”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 ottobre 2019 – “Risolto il contenzioso sull’area grazie al lavoro di Fondazione Fiera, adesso la RAI e la Città sostengano senza indugio il progetto del nuovo centro di produzione al Portello. Ci aspettiamo da subito che la RAI dia un segnale in questa direzione affermando l’importanza di Milano e della Lombardia per l’azienda e per il sistema Italia: sarebbe grave che prevalessero incomprensibili logiche di conservazione e di territorio quando finalmente ci sono le condizioni per poter tornare qui e rilanciare la propria presenza anche in ottica internazionale, dopo periodi di grande sacrificio per la sede milanese e per tutti gli operatori dell’informazione”.

Lo ha detto Manfredi Palmeri, Consigliere Regionale della Lombardia, Capogruppo di Energie PER l’Italia, aggiungendo: ”L’insediamento di funzioni di interesse generale aiuterà il Polo Urbano della Fiera in una fase fondamentale della sua storia, che ha come obiettivo l’affermazione come eccellenza mondiale. RAI deve inquadrarsi in questo contesto di trasformazione, che fa bene all’Italia intera nella sua locomotiva ma anche all’azienda stessa: sarebbe non solo e non tanto un ritorno al passato, ma un ritorno al futuro basato sull’innovazione”.

Redazione