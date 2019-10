TRASPORTI, ASSESSORE TERZI: NESSUN AUMENTO, BENEFICI PER CHI USA PIU’ MEZZI E ‘RIMBORSI’ PER CHI VIAGGIA SOLO IN TRENO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 01 ottobre 2019 – “L’integrazione parte oggi solo

formalmente, perche’ in realta’ e’ partita il 15 luglio scorso su

decisione unilaterale del Comune di Milano. Il Comune ha scelto

di aumentare da 1,5 a 2 euro il biglietto Atm per fare cassa: lo

ha fatto utilizzando il grimaldello dell’integrazione tariffaria

che oggi il Pd, dopo aver gridato ai quattro venti quanto fosse

salvifica e indispensabile, dice di non volere. Ma

l’integrazione senza treno non ha senso. Non si puo’ lasciare

fuori un attore della mobilita’ come Trenord che nel Milanese e

Monzese serve 96 stazioni di cui 24 nella citta’ di Milano (6 nel

passante ferroviario)”.

Lo ha detto l’assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti

e Mobilita’ sostenibile rispondendo a una mozione in Aula

consigliare.

“La Regione – ha aggiunto – e’ intervenuta ottenendo da Trenord

il rimborso integrale dei rincari per i monomodali. Settimana

prossima incontrero’ i rappresentanti dei pendolari: siamo

disponibili a confrontarci sul regolamento dei rimborsi. Ma

ricordo che il sistema deve tutelare davvero i monomodali,

quindi una procedura di verifica e’ necessaria. Ricordo anche che

l’utente puo’ presentare i documenti per accedere al meccanismo

di rimborso in un’unica occasione, dopodiche’ ricevera’ il

bonifico sul suo conto corrente, senza ulteriori passaggi

procedurali”.

“I problemi comunque nascono dal Comune di Milano che ha

pressato l’Agenzia Tpl. Senza la fuga in avanti di Milano – ha

concluso Terzi – l’introduzione dell’integrazione tariffaria

sarebbe stata piu’ armonica e meno difficoltosa. Questa fretta ha

indotto l’Agenzia a lavorare male. Il sistema infatti presenta

ancora falle inaccettabili. Basti pensare che i nuovi titoli

acquistati online per le zone fuori da Milano (MI4-MI9) non

aprono i tornelli della metropolitana. O che i servizi bus

urbani di 16 Comuni del Milanese e del Monzese sono stati

‘dimenticati’ dall’Agenzia e, dunque, ancora oggi non risultano

inclusi nell’integrazione tariffaria”.

