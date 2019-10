Trezzano. “Trezzanino d’oro” consegnate le Civiche Benemerenze: i premiati

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 1 ottobre 2019 – Al via l’ultima settimana degli eventi dell’Autunno Trezzanese che ha caratterizzato il settembre della nostra città con feste, incontri, musica e sport. Tra gli eventi più emozionanti, come ogni anno, il “Trezzanino d’oro”, con la consegna delle benemerenze a chi si è distinto per il proprio merito.

Quest’anno il riconoscimento più alto, il Trezzanino d’oro, è andato all’associazione Grupifh, “per aver operato in questi anni in aiuto ai ragazzi “speciali” di Trezzano e dei comuni del territorio”. A consegnare il premio alla presidente Cristina Restelli e ai ragazzi dell’associazione, il sindaco Fabio Bottero e Anna Andolfo, presidente della Pro Loco.

“Una serata emozionante – commenta il sindaco Fabio Bottero – con il più grande riconoscimento a un’associazione presente e attiva nel nostro territorio da 30 anni, un’associazione di famiglie che si sostengono e promuovono l’inclusione delle persone con disabilità organizzando quotidianamente attività e laboratori e tanti progetti speciali, dalla Birreficenza fino al ‘dopo di noi’ insieme alla nostra Amministrazione. Di altissimo valore anche le altre benemerenze a testimonianza della ricchezza umana presente sul nostro territorio”.

Le benemerenze:

Carmen Dragone Per aver dato prestigio al Comune di Trezzano sul Naviglio, operando con creatività e genio artistico.

Lorenzo Vizzini Per la sensibilità artistica che si respira nei suoi testi, che possono definirsi poesia, scritti per cantanti di livello nazionale e internazionale quali, tra gli altri, Ornella Vanoni, Raphael Gualazzi, Laura Pausini, Arisa e Anna Tatangelo.

Mauro Edantippe Per aver contribuito alla diffusione delle musica da camera italiana e del teatro lirico come Professore d’orchestra del Teatro alla Scala.

Coro Istituto Scolastico Gobetti Per aver portato il nome del Comune di Trezzano a Sanremo nel tempio della musica italiana: gli alunni delle quarte e quinte classi della Scuola Primaria hanno vinto la ventunesima edizione del Festival mondiale della creatività scolastica (Gef), sezione “A” musica.

Salvambiente e Gianfabrizio Novi Per aver contribuito alla diffusione della cultura e delle coscienza ecologica e per il costante impegno profuso nella manutenzione del parco del centenario.

Stefano Giuliano Romano Nobile esempio di elette virtù civiche e grande coraggio dimostrate nel salvataggio di una ottantenne cittadina trezzanese aggredita a coltellate nel giugno del 2018.

Maresciallo Michele Cuccuru Per il rilevante lavoro svolto dal 2011 come Comandante della Stazione dei Carabinieri di Trezzano-Cusago e dal 1997 nel territorio del corsichese nonché per aver portato prestigio alla città di Trezzano ricevendo l’alta onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica italiana.