Ceriano – Grande entusiasmo per la Festa di San Michele

Le novità della festa di Dal Pozzo hanno conquistato tutti

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 2 ottobre 2019 – L’edizione 2019 della sagra di San Michele a Dal Pozzo si è chiusa con un grande successo e con il coinvolgimento di tantissime persone che hanno apprezzato le novità introdotte nell’organizzazione dell’evento, grazie al gruppo Amici di San Michele che ha affiancato la consulta di frazione e l’Amministrazione comunale. La festa si è svolta come da programma, con una ricca proposta di attività per tutti i gusti, accompagnate dall’ottimo servizio ristoro, in funzione sabato sera e domenica a pranzo. Si sono alternati momenti di devozione a momenti ludici e di intrattenimento. Tra gli eventi di maggior successo la prima edizione del torneo di Play-station in settimana e domenica il primo concerto sinfonico eseguito a Dal Pozzo, opera della banda cittadina di Cislago, che ha fatto seguito ad un altrettanto apprezzato concerto jazz.

Domenica alle 18,30, grande partecipazione anche alla tradizionale processione con la statua di San Michele per le vie della frazione.

“Siamo tutti molto soddisfatti di come è andata questa edizione” -sottolinea l’Assessore alla frazione Dal Pozzo, Antonella Imperato. “C’è stata una grande collaborazione e soprattutto ho notato un grande entusiasmo da parte di tutti per far vivere delle giornate speciali a questa nostra frazione a cui i residenti sono molto affezionati”.

Soddisfatto anche Don Giuseppe Collini che dichiara: ”E’ stata una bella celebrazione, molto sentita e partecipata dai residenti della frazione”.