(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 2 ottobre 2019 – Un uomo di 54 anni è stato soccorso da un’ambulanza, il cui personale sanitario lo ha portato in codice giallo all’ospedale San Carlo, dopo esser stato investito in via Delle Acacie da una vettura.

Sul posto è giunta la Polizia Locale per i rilievi del sinistro e accertare le responsabilità.

V. A.