Cesano, Corsico, Trezzano, Buccinasco. LEGA DEL TERRITORIO: “LETTERA APERTA? MANIFESTO POLITICO!”

(mi-lorenteggio.com) Corsico / Cesano Boscone / Buccinasco – In merito alla lettera sottoscritta dai Sindaci di Buccinasco, Cesano Boscone e Trezzano S/N, sono intervenuti i capigruppo della Lega Manuel Imberti, Amos Pennati e Giorgio Ghilardi:

“E’ assurdo come i sindaci di sinistra arrivino a diffondere un manifesto politico contro il centrodestra fingendo di scrivere una lettera aperta, rivolta ai nostri concittadini, con la scusa di parlare di servizi. Un attacco nei confronti del centrodestra, che viene citato apertamente nella lettera, ancora più grave se si pensa che per fare questo hanno utilizzato, senza farsi troppi scrupoli, i loghi istituzionali dei tre comuni. Un episodio gravissimo, in quanto non è consentito utilizzare da parte di chi dovrebbe rappresentare tutti cittadini le istituzioni cittadine per fare una bassa e discutibile propaganda politica. Questa d’altra parte è la sinistra che governa i nostri Comuni che si commenta da sola e che in questo modo ha lanciato l’inizio della campagna elettorale nella città di Corsico, vero e unico obiettivo di questa missiva infarcita di falsità”.

