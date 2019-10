(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 ottobre 2019 – Oggi, in via padre Salerio in una scuola superiore, è stato spruzzato dello spray al peperoncino in una classe di 25 ragazzi. Circa la metà hanno presentato sintomi di carattere respiratorio, non preoccupanti (solo maggior attenzione per una ragazza asmatica, anche lei comunque non preoccupante). Sul posto è giunta un’ ambulanza e un’automedica.

Redazione