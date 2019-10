Mirabelli (PD) a Settimo Milanese, Sesto S.G., Trezzano S/N, Baranzate, Milano, Rho

Venerdì 4 ottobre alle ore 21:00 il sen. Franco Mirabelli (Vicepresidente del gruppo PD al Senato) sarà all’incontro “Per il bene dell’Italia, prima le persone. Nuovo Governo: quali politiche per rispondere ai problemi dei cittadini e del Paese” presso la Sala del Consiglio Comunale in Piazzale degli Eroi 5 a Settimo Milanese (MI).

In allegato la locandina.

Sabato 5 ottobre alle ore 9.30 il sen. Franco Mirabelli (Vicepresidente del gruppo PD al Senato) sarà all’Assemblea PD al Circolo Prato-Bicocca in Via Val Maira 6 a Milano (quartiere Pratocentenaro).

Sabato 5 ottobre alle ore 16.00 il sen. Franco Mirabelli (Capogruppo PD in Commissione Parlamentare Antimafia) sarà ad un incontro sul tema della Legalità al Polo Ulisse in Via Cavour 22 a Trezzano Sul Naviglio (MI) insieme al Sindaco di Trezzano, Fabio Bottero.

In allegato la locandina.

Sabato 5 ottobre alle ore 20.00 il sen. Franco Mirabelli (Vicepresidente del gruppo PD al Senato) sarà alla cena del Circolo PD Berlinguer in Via Grandi 11 a Sesto San Giovanni. Per prenotazioni chiamare 0222470558 oppure email a pdssgiovanni@gmail.com

In allegato la locandina.

Domenica 6 ottobre alle ore 10:00 il sen. Franco Mirabelli (Vicepresidente del gruppo PD al Senato) sarà all’Assemblea del Circolo PD in Via Gorizia 27 a Baranzate.

In allegato la locandina.

Lunedì 7 ottobre alle ore 18:00 il sen. Franco Mirabelli (Vicepresidente del gruppo PD al Senato e Capogruppo PD in Commissione Parlamentare Antimafia) sarà alla riunione del Forum Legalità del PD Lombardia presso la sede del PD Lombardia in Via Pirelli 11 a Milano.

Venerdì 11 ottobre alle ore 20.00 il sen. Franco Mirabelli (Vicepresidente del gruppo PD al Senato) sarà ad una cena al Circolo PD Rinascita in Via Antonio Mambretti 25 a Milano in cui si parlerà delle novità sull’attività di Governo e della situazione politica.

Sabato 12 ottobre alle ore 15.00 il sen. Franco Mirabelli (Vicepresidente del gruppo PD al Senato) parteciperà al convegno “Il mercato della pubblicità esterna tra opportunità e vincoli” organizzato da FINCO, AICAP, AIFIL, ANACS nell’ambito di Viscom Italia 2019, 31a mostra convegno internazionale di comunicazione visiva, presso l’area Talks del Padiglione 12 a Rho Fiera.

Ingressi fiera su: https://www.viscomitalia.it/it/Home/

In allegato la locandina.

Lunedì 14 ottobre alle ore 21:00 il sen. Franco Mirabelli (Vicepresidente del gruppo PD al Senato) sarà all’Assemblea PD a Pregnana Milanese.

Venerdì 18 ottobre alle ore 20:30 il sen. Franco Mirabelli (Vicepresidente del gruppo PD al Senato) sarà all’incontro “Le mafie. Le mafie al Nord. Informazioni ai cittadini su pericolosità e danni economici e sociali per tutti noi” presso il Circolo PD Quarenghi Di Vittorio in Via Quarenghi 8 a Milano (Metropolitana linea 1 fermata Uruguay).

Lunedì 28 ottobre alle ore 21:00 il sen. Franco Mirabelli (Vicepresidente del gruppo PD al Senato e Capogruppo PD in Commissione Parlamentare Antimafia) sarà alla presentazione del libro di Giovanni Poletti “Dedicato a Niguarda. Romanzo Giallo” al Teatro della Cooperativa in Via Hermada 8 a Milano.