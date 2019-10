SICUREZZA, IL 43% DEI DETENUTI IN LOMBARDIA E’ STRANIERO. DE CORATO: DATI ALLARMANTI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 02 ottobre 2019 – Il 43% dei detenuti nelle carceri

lombarde e’ straniero. “I recentissimi dati pubblicati dal

Ministero della Giustizia – commenta l’assessore regionale alla

Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato –

sono lo specchio di una politica dell’accoglienza giunta ormai

ai limiti”.

DETTAGLI DETENUTI CARCERI LOMBARDE – “In particolare – aggiunge

l’assessore – su 8.645 detenuti nelle carceri lombarde, 3.736

(il 43%) sono di nazionalita’ straniera. Al primo posto quelli di

origine marocchina (948), a seguire gli albanesi (498) e poi

Romania (311) e Tunisia (269)”.

PICCOLO SPACCIO IN MANO A STRANIERI – “Il Tribunale di Milano,

sezione direttissime, e l’ufficio innovazione – conclude De

Corato – hanno evidenziato che il 76,9% dei fascicoli relativi

al piccolo spaccio riguarda persone di nazionalita’ straniera,

per lo piu’ extracomunitari. Una criminalita’ che non conosce

flessione, anche gli arresti per droga di questa notte in via

del Turchino a Milano, sono un esempio concreto”.