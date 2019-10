Aero Club Milano porta l’acrobazia del volo nei cieli di Linate con l’Air Show Linate 2019

Una esperienza memorabile ad ali spiegate

con le Frecce Tricolori e i grandi performer delle acrobazie

Tra libertà e regole: è la cultura del volo

Appuntamento il 13 ottobre (il 12 le prove) dalle 13.30 alle 17.30

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 ottobre 2019. Uno spettacolo indimenticabile. L’Airshow 2019 che si terrà domenica 13 ottobre (prove generali sabato 12) dalle 13.30 alle 17.30, all’interno del Milano Linate Show, sarà un’esperienza memorabile, una vetrina di emozioni che resterà impressa a lungo nel cuore degli spettatori e della città.

Curato e organizzato da Aero Club Milano, diretto dal Comandante Maurizio Viti, l’Airshow Linate 2019 mette in scena lo spettacolo del volo con una strabiliante schiera di presenze e formazioni internazionali.

Per la prima volta dal 1957 sull’Aeroporto Enrico Forlanini, nelle tre ore di show il cielo sarà il palcoscenico dei migliori performers internazionali, tra i quali non poteva mancare la Pattuglia Acrobatica Nazionale, le amatissime Frecce Tricolori, simbolo del nostro Paese, che per la prima volta eseguiranno nei cieli di Milano un programma esteso di figure, evoluzioni, acrobazie. Insieme alle Frecce, osserveremo dal grande prato attorno alla aerostazione di Linate con il naso incollato al cielo e con il commento del pilota-giornalista Sergio Barlocchetti, passaggi e acrobazie dei Blue Voltige e dei WeFly Team, l’unica formazione al mondo nella quale due piloti su tre sono diversamente abili, e di Castor Fantoba, campione di acrobazia europeo e mondiale; dei romantici 46 Aviation con la Wingwalker Danielle che volteggia sulle ali di un biplano d’epoca e di Dario Costa, con lo Zivko Edge 540, che si esibisce con Mirko Flaim in un programma di voltige con l’elicottero Red Bull B0-105. Ma anche dei quattro Tecnam P2002 Sierra dei Fly Team; di Matteo Barbato su Extra 300SC, del campione magiaro Vary Gjula sull’addestratore YAK 52. Luca Salvadori istruttore di Aero Club Milano, su Cap 21DS The Silver Chicken, terrà dal cielo una lezione di volo acrobatico. Prestigiosa la presenza dell’Aeronautica Militare che prenderà parte all’Airshow Linate, oltre che con la PAN, con un programma di volo molto ricco con numerosi altri assetti: una dimostrazione di ricerca e soccorso con l’impiego di un elicottero HH-139A, una simulazione di intercettazione aerea, sorvoli di velivoli da trasporto C130J e A319CJ, dei modernissimi caccia F-35, Eurofighter, Tornado ed AM-X, nonché dei velivoli di addestramento T346A, MB339 e SIAI 208. La manifestazione aerea avrà inizio alle ore 13:30 e culminerà alle 17:30 con l’esibizione delle Frecce Tricolori. Sabato 12 ottobre avranno luogo le prove in volo della manifestazione con gli stessi orari e modalità della domenica. L’Air Show propone, poi, il passaggio di aeromobili civili tra i quali il Boeing 787 Dreamliner di Neos e il duo RV8 Crew, composto da aeromobili homebuilder realizzati da kit di montaggio.

Numerose le attrazioni a carattere aeronautico previste per i visitatori, tra cui i mock up dei velivoli militari AMX, Tornado, Predator ed MB339 PAN nonché il cockpit dello storico velivolo F104. Per l’occasione, i cittadini potranno visitare una torre mobile di controllo del traffico aereo ed una stazione campale di osservazioni meteorologiche. Sarà possibile, inoltre provare l’ebrezza di un volo a bordo dei simulatori ludici dei velivoli MB339 delle Frecce Tricolori e dell’Eurofighter. Una due giorni di volo per suggellare il profondo legame tra la Difesa, l’Aeronautica Militare e la città di Milano.

Domenica 13 ottobre, l’Aeronautica Militare effettuerà una diretta streaming dell’evento sui canali social, Youtube e Facebook, della Forza Armata.

A completare la ricca proposta, Aero Club Milano propone la Mostra statica di Velivoli esposti su una delle piste dell’aerostazione all’interno del Village, che accoglie una serie di aeroplani civili – storici e contemporanei – e una serie di mezzi dell’Aeronautica Militare, per un totale di circa 30 esemplari.

Per celebrare il Milano Linate Show e la riapertura dell’aerostazione milanese, Aero Cub Milano ha creato un annullo filatelico e una serigrafia in tiratura limitata con la stampa dello storico Piper J3C I-MALU del 1939, simbolo del Club milanese, che sarà esposto il 12 e il 13 ottobre all’ingresso del Village.

Malu

L’Aero Club Milano, nasce nel 1926 come sezione dell’Automobile Club Milano e ha sede nell’aeroporto Franco Bordoni Bisleri di Bresso che conserva storia, strutture e sapere di un luogo che, da oltre 90 anni, insegna a volare e diffonde la cultura del volo. L’Aero Club Milano, infatti, con la propria scuola di volo forma piloti da turismo e piloti professionisti, molti dei quali sono Comandanti e Copiloti in compagnie aeree europee ed extraeuropee. Negli anni, si è distinto come punto di riferimento per i piloti e gli appassionati milanesi del volo, oggi conta oltre 300 soci e 20 aeroplani ed è tra le più prestigiose e attive associazioni aeronautiche d’Europa.

Per informazioni stampa e approfondimenti potete inviare una email a info@aeroclubmilano.it

