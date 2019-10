Buccinasco. Controllo del territorio, tolleranza zero

Vasta operazione questa mattina in via Calatafimi a cura di tecnici comunali, ATS,

Carabinieri e Polizia Locale, con il coinvolgimento anche di agenti di Corsico e

Assago. Scoperti abusi edilizi, utilizzo improprio dei locali, mancanza di condizioni

igienico-sanitarie adeguate e lavoratori irregolari

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 3 ottobre 2019 – Undici lavoratori irregolari (su una ventina verificati), di cui cinque anche senza permesso di soggiorno. Abusi edilizi e uso improprio dei locali con stanze adibite a camere da letto di fortuna senza le opportune condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, scarsa

pulizia degli ambienti.

Questa mattina in via Calatafimi il Comune di Buccinasco ha svolto una vasta operazione di verifica

e controllo su due capannoni produttivi. A supportare i tecnici comunali dei Settori Urbanistica e

Commercio, gli agenti della Polizia Locale di Buccinasco supportati dai colleghi di Corsico e Assago,

personale ATS e Carabinieri di Buccinasco e del Nucleo Ispettorato del Lavoro.

Il sindaco Rino Pruiti ha quindi dichiarato l’inagibilità e l’inabilità, ordinando a proprietà e gestori di

sgomberare gli immobili entro 48 ore attuando interventi volti a impedirne l’utilizzo fino al

ripristino delle condizioni di salubrità, igienico-sanitarie e di sicurezza. Uno dei due capannoni è

stato anche posto sotto sequestro dalla Polizia Locale.

“Continua l’attento lavoro di controllo del territorio – dichiara il sindaco Rino Pruiti –

coerentemente con quanto abbiamo sempre detto: tolleranza zero nei confronti di chi non rispetta

le norme e commette abusi sia sul piano urbanistico che commerciale. In questo caso i nostri uffici

hanno scoperto ancora una volta capannoni produttivi (pelletteria e tessuti) a gestione cinese e

ancora una volta, come nei fabbricati controllati nei mesi scorsi, abusi simili, stesso utilizzo

improprio, in passato stesso commercialista. Scoprire giacigli di fortuna e condizioni igienicosanitarie

precarie, per giunta in presenza di minori, è inaccettabile e va perseguito”.

“Ringrazio i nostri uffici per l’ottimo lavoro di squadra – conclude il sindaco – e le Forze dell’Ordine

e ATS che hanno supportato l’operazione. Molto importante la sinergia e la collaborazione tra i

colleghi di Polizia Locale del territorio (ai nostri agenti si sono uniti anche i colleghi di Corsico e

Assago) così come prevede il Protocollo siglato dai Comuni e dai Comandi. Un Protocollo non

rimasto sulla carta ma messo in pratica per l’efficacia di un intervento importante che ha anche

permesso di individuare clandestini e lavoratori in nero”.

V.A.