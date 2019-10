Settimo Milanese. Droga nel box, pusher in manette

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 03 ottobre 2019 – Nel pomeriggio di ieri il personale della stazione Carabinieri Trezzano sul Naviglio, al termine di un mirato servizio finalizzato alla repressione dei delitti in materia di stupefacenti, ha arrestato in flagranza un italiano classe 1988, residente a Settimo Milanese, in via Calatafimi, dipendente di azienda, censurato, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, nella circostanza, dopo averlo notato con atteggiamento sospetto nel comune di Cusago, procedevano a perquisizione personale e domiciliare, rinvenendo all’interno del suo garage:

– n. 2 involucri contenenti complessivi gr. 320 di sostanza del tipo marijuana;

– materiale vario per confezionamento e pesatura;

– somma in contante pari ad euro 520,00, considerata provento dell’ attività illecita.

L’arrestato è stato trattenuto interno camera di sicurezza ed èin attesa celebrazione rito direttissimo.

V. A.